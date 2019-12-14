Юрист напомнил о новых штрафах за перегруженные фуры

С 25 сентября 2019 года в Украине за перегруженные фуры штраф достигает 34 тысяч гривен.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на своей странице в FACEBOOK.

Вес фуры по стандартам не может превышать 40 тонн. При этом нагрузка на одну ось должна не превышать 11 тонн, на сдвоенную – 18 тонн, а на тройную – 24 тонны.

Если такие требования не выполняются:

за перегруженный на 5-10% грузовик штраф составляет 8,5 тысячи гривен;

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за перегрузки на 10-20% от нормы – 17 тысяч гривен;