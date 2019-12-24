Как действует общедомовой счетчик тепла

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В отопительном сезоне 2019-2020 общедомовыми приборами учета теплоэнергии оснащены 90% жилых домов Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как действуют счетчики: если в доме установлен счетчик тепла, жильцы платят только за потребленные гигакалории – фактический объем потребленной тепловой энергии на нужды отопления дома. Распределение осуществляется пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме (согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 630).
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Если в доме отсутствует счетчик тепла, начисление происходит по норме потребления, которую ежемесячно устанавливает орган местного самоуправления (по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температуре наружного воздуха).
Если счетчик не работает: начисления потребителям происходят по средним начислениям за прошлый отопительный период. То есть применяются фактические объемы потребления за предыдущий отопительный период.
Домовые счетчики созданы для обеспечения прозрачности начислений за отопление. Поэтому киевляне могут приобщиться к процессу снятия показаний счетчиков тепла в своем доме вместе со специалистами компании.
В текущем отопительном сезоне уже около 1 тыс. жителей столицы присоединились к совместному снятию показаний.
Чтобы принять участие в снятии показаний, надо оставить заявку в Центральной диспетчерской службе по вопросам ЖКХ по телефону: 15-57, или обратиться в структурное подразделение «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» по адресу: ул. Жилянская, 83/53.
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