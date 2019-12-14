Зеленский подписал закон о верификации госвыплат

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о верификации пенсий и других государственных выплат со своими предложениями.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Как будет проводиться верификация:
Верификация будет иметь три уровня:
Проверку будут проводить среди тех, кто получает:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления9 ч. назад - 7833 35
Зеленский предлагает уменьшить "земельные" нормы - до 10 тысяч гектаров в одни руки6 ч. назад - 655 17
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада7 ч. назад - 3315 13
Почему гривна укрепляется, а цены не падают11 ч. назад - 3512 9
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло на $460 миллионов - ГосстатВчера, 19:23 - 1205 8
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления9 ч. назад - 7833 35
Почему гривна укрепляется, а цены не падают11 ч. назад - 3512 9
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада7 ч. назад - 3315 13
ПФУ показал размер повышения пенсий с 1 декабря (инфографика)12 ч. назад - 3107 2
Нацбанк назвал сумму валютных выплат Украины по госдолгу в 2020-2022 годахВчера, 21:03 - 1631
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 914
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 836
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1077
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3320 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3058 2