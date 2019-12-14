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Зеленский подписал закон о верификации госвыплат

Зеленский подписал закон о верификации госвыплат

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о верификации пенсий и других государственных выплат со своими предложениями.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Как будет проводиться верификация:

  • в единую систему будет попадать информация о лице, получающем государственную помощь;
  • специалисты будут изучать его материальное положение;
  • если найдут нарушения, ответственные передадут информацию органу, проводящему выплату;

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  • информация снова проверяется и принимается решение о том, действительно ли выплату получали незаконно;
  • если факт нарушения подтвердится – нарушитель обязан вернуть государству незаконно полученные средства.

Верификация будет иметь три уровня:

  • превентивная: при первой подаче документов;
  • текущая: когда выплата уже начисляется;
  • ретроспективная: когда начисления выплат прекращены.

Справка Finance.ua:

Проверку будут проводить среди тех, кто получает:

  • пенсию, льготы, субсидии, стипендии;
  • денежную выплату из государственного бюджета;
  • денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.
По материалам Finance.UA
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