Зеленский подписал закон о верификации госвыплат

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о верификации пенсий и других государственных выплат со своими предложениями.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Как будет проводиться верификация:

в единую систему будет попадать информация о лице, получающем государственную помощь;

специалисты будут изучать его материальное положение;

если найдут нарушения, ответственные передадут информацию органу, проводящему выплату;

информация снова проверяется и принимается решение о том, действительно ли выплату получали незаконно;

если факт нарушения подтвердится – нарушитель обязан вернуть государству незаконно полученные средства.

Верификация будет иметь три уровня:

превентивная: при первой подаче документов;

текущая: когда выплата уже начисляется;

ретроспективная: когда начисления выплат прекращены.

Справка Finance.ua:

Проверку будут проводить среди тех, кто получает:

пенсию, льготы, субсидии, стипендии;

денежную выплату из государственного бюджета;