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Нацбанк назвал главные риски для развития бизнеса

Нацбанк назвал главные риски для развития бизнеса

В Национальном банке Украины считают увеличение расходов предприятий на выплату зарплат своим работникам одним из ключевых рисков для развития частных предприятий в Украине в ближайшие годы.

Такая информация содержится в декабрьском отчете о финансовой стабильности НБУ.

«Увеличение расходов на заработную плату значительно опережает рост доходов предприятий реального сектора. Эта тенденция длится третий год подряд. Главные факторы роста сохраняются – дефицит рабочей силы из-за трудовой миграции и квалификационного дисбаланса на рынке труда», — отмечают в Нацбанке.

Там подсчитали, что из-за конкуренции за работников предприятия в первом полугодии 2019 года подняли зарплаты на 24,4% против первого полугодия предыдущего года. Больше всего зарплаты выросли в добывающей промышленности, производстве кокса, металлургии.

Кроме роста зарплат, среди рисков для предприятий в Нацбанке назвали укрепление курса гривны (как один из рисков для экспортеров) и сокращения прибылей в металлургии (преимущественно из-за падения мировых цен на металлургическую продукцию).

“Сохраняются риски и в масложировом производстве вследствие низких мировых цен и увеличения предложения”, – говорится в отчете НБУ.

По материалам hromadske.tv
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