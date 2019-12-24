Австралийцы создали гидрогель для мускулатуры роботов

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Команда ученых из Австралийского национального университета (ANU) сделала значительный прорыв в области гидрогелей, создав новый желеобразный материал, который может восстанавливаться подобно коже.
Этот прорыв может быть особенно значительным в области борьбы со старением. Он основан на предыдущих исследованиях гидрогелей, которые рассматривали 3D-печать органов путем объединения гидрогеля с клетками реципиента, а также использования гидрогелей для восстановления внутренних повреждений, таких как образование рубцов при болезни сердца.
Гидрогели представляют собой тип геля, который способен удерживать высокий уровень воды. Из-за этого они имеют широкий спектр применения, в том числе в контактных линзах, раневых повязках и при доставке лекарств. Однако гидрогели, как правило, хрупкие, что означает, что предыдущие применения были ограничены. Разрабатывая новый тип гидрогелевого материала с использованием динамических химических связей, команда ANU создала более крепкий и более универсальный гидрогель.
Материал, который был описан как похожий на желе, способен имитировать кожу, а также мышцы, связки и кости. Теперь можно надеяться, что этот новый тип гидрогеля может привести к успехам в медицинских имплантатах или искусственных мышцах. Учитывая, что проблема истощающихся мышц часто затрагивает пожилых людей, а исследования по созданию искусственных мышц уже ведутся, эта последняя разработка дополняет многообещающую работу.
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