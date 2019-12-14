Стали известны подробности о камере флагманского Galaxy S11+

Согласно ряду утечек, Samsung оснастит свой новый флагман 108-мегапиксельным основным сенсором, который позволит новинке побороться с гаджетами от Huawei.

Новый сенсор поможет получать 12-мегапиксельные фотографии с гигантского сенсора 108 Мп, но с гораздо большей детализацией и более богатой информацией о цвете и динамическом диапазоне, поскольку размер виртуального пикселя будет рекордным — 2,4 микрона.

Это даже не станет огромным сюрпризом, поскольку на рынке уже есть телефон с сенсором 108 Мп, который был разработан совместно с Samsung — это Mi Note 10 от Xiaomi. На Mi Note 10 сочетание огромного сенсора с небольшими 0,8 микронными пикселями, фиксированной широкой диафрагмой и оптикой среднего качества приводит к очень малой глубине фокусировки.

Однако Galaxy S11 + будет использовать другой сенсор 108 Мп. Инсайдер уточняет, что этот специальный датчик изображения получил название Samsung ISOCELL Bright HM1. Он получил более совершенную технологию Nonacell, которая превосходит технологию Tetracell, реализованную в датчике Samsung ISOCELL Bright HMX.

Более того, комбинация чипсета Snapdragon 865, ориентированного на изображение, и программного обеспечения Samsung для обработки изображений, должно дать гораздо лучшие результаты в этом отношении.

К сожалению, ни один датчик не может выводить более качественную информацию, чем дает объектив, поэтому мы искренне надеемся, что огромный отсек для камеры на задней панели S11+ означает, что Samsung уделяет большое внимание оптике.

По имеющейся информации, телеобъектив Galaxy S11 будет создан с использованием технологий оптического приближения, разработанных израильской Corephotonics. Samsung уже запатентовала торговую марку Space Zoom с функцией 50-кратного гибридного и 100-кратного цифрового приближения.

Новинке также приписывают ToF-модуль нового поколения, который позволяет не только идентифицировать пользователей по трехмерному изображению лица, но и более точно оценивать глубину снимков при портретной съемке. По слухам, Samsung намерена оснастить такими сенсорами не только флагманы, но и модели среднего ценового сегмента.

Ожидается, что новинка Samsung получит режимы Night Hyperlapse (ночная съемка с заданными интервалами) и Vertical Panoramas (съемка вертикальных панорамных фото), а также возможность использования кастомных фильтров.

Таким образом, после нескольких лет стагнации Samsung будет стремительно продвигаться вперед в сумасшедшей «войне камер», выпуская флагманские телефоны с рекордным разрешением датчика.

Анонс смартфонов Samsung Galaxy S11 и Galaxy S11+ ожидается 18 февраля 2020 года.