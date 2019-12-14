Грозит ли Украине финансовый кризис в следующем году

В Украине курс валют плавающий, а не фиксированный. Гривна может девальвировать, но и укрепляться в зависимости от спроса и предложения валюты на рынке.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий в интервью сайту “Сегодня”.

“Украина пережила несколько крупных кризисов, и это влияет на восприятие людей. Но эти кризисы были в первую очередь связаны с непоследовательной экономической политикой. Так, во время последнего кризиса война была значимым фактором, но не менее важным было и то, что страна не развивалась. Были огромные перекосы в экономике: фиксированный курс, огромный дефицит бюджета, проблемы с платежным балансом и в энергетической сфере”, – говорит Чурий.

По его словам, сегодня нет большого бюджетного дефицита, низкая инфляция, банковская система здоровая, экономика растет.

“Конечно, есть риски, связанные с тем, что иностранные инвестиции могут влиять на валютный рынок и когда заходят, и когда выходят. Но это естественный процесс. Так работают все развивающиеся страны. Давайте анализировать глубже: иностранцы же не пришли для краткосрочных спекуляций. Сегодня их портфель ОВГЗ только на 15% состоит из коротких бумаг с погашением в 2020 году, все остальное – среднесрочные и долгосрочные инвестиции на срок до 6 лет”, – отмечает заместитель главы НБУ.