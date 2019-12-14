Финтех-компании назвали первоочередные приоритеты для улучшения функциональности банков

Среди первоочередных приоритетов для коммерческих банков в Украине должно быть введение удаленной идентификации клиентов, а лично финтехкомпании хотели бы развивать трансграничные платежи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских банков и финтехкомпаний, проведенного агентством USAID.

В частности, финтех для коммерческих банков выделяет следующие ТОП-5 приоритетов, которые должны посодействовать автоматизации и обновлению:

кибербезопасность;

удаленная идентификация клиента;

анализ данных для предотвращения мошенничества;

интерфейсы взаимодействия с клиентом;

автоматизация/поддержание процесса принятия решений.

А вот среди самых привлекательных новых услуг, которые не предоставляются или мало представлены на украинском рынке, финтехкомпании называют:

трансграничные платежи для малого и среднего бизнеса и физлиц;

предоставление цифровых финансовых услуг лицам, не имеющим традиционных банковских счетов;