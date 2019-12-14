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Финтех-компании назвали первоочередные приоритеты для улучшения функциональности банков

Финтех-компании назвали первоочередные приоритеты для улучшения функциональности банков

Среди первоочередных приоритетов для коммерческих банков в Украине должно быть введение удаленной идентификации клиентов, а лично финтехкомпании хотели бы развивать трансграничные платежи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских банков и финтехкомпаний, проведенного агентством USAID.

В частности, финтех для коммерческих банков выделяет следующие ТОП-5 приоритетов, которые должны посодействовать автоматизации и обновлению:

  • кибербезопасность;
  • удаленная идентификация клиента;
  • анализ данных для предотвращения мошенничества;
  • интерфейсы взаимодействия с клиентом;
  • автоматизация/поддержание процесса принятия решений.

А вот среди самых привлекательных новых услуг, которые не предоставляются или мало представлены на украинском рынке, финтехкомпании называют:

  • трансграничные платежи для малого и среднего бизнеса и физлиц;
  • предоставление цифровых финансовых услуг лицам, не имеющим традиционных банковских счетов;
  • электронное выставление счетов.

По материалам Finance.UA
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