Финтех-компании назвали первоочередные приоритеты для улучшения функциональности банков

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Среди первоочередных приоритетов для коммерческих банков в Украине должно быть введение удаленной идентификации клиентов, а лично финтехкомпании хотели бы развивать трансграничные платежи.
Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских банков и финтехкомпаний, проведенного агентством USAID.
В частности, финтех для коммерческих банков выделяет следующие ТОП-5 приоритетов, которые должны посодействовать автоматизации и обновлению:
А вот среди самых привлекательных новых услуг, которые не предоставляются или мало представлены на украинском рынке, финтехкомпании называют:
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