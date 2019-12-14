Новые флагманы Huawei будут без сервисов Google

Компания Huawei заявила, что она проведёт презентацию своих новых флагманских смартфонов Huawei P40 и P40 Pro в конце марта следующего года в Париже. При этом аппараты получат программную оболочку EMUI 10 на базе операционной системы Android 10. Отмечается, что устройства не получат сервисы Google, а вместо них будет предлагаться собственное решение производителя – Huawei Mobile Services.

Об этом сообщил глава потребительского направления Huawei Ричард Ю.

“Он пообещал невиданный ранее дизайн, а также улучшенное качество изображений, получаемых при помощи камеры. Среди прочих улучшений также упоминались более производительный чипсет и увеличенное время автономной работы. Как ожидается, смартфоны Huawei P40 и P40 Pro будут оснащены процессором Kirin 990 5G, а чип Kirin 1020 должен выйти вместе со смартфоном Mate 40”, – говорится в сообщении.

Новые флагманы компании будут распространяться по обычным каналам: через операторов связи и магазины. Единственное, что будет отличаться от поколения P30, это отсутствие приложений и сервисов Google, на смену которым придут альтернативы от Huawei.

Теперь у Huawei есть несколько месяцев, чтобы привлечь разработчиков и обеспечить доступность популярных приложений в альтернативном магазине компании.

“Что касается HarmonyOS, собственной операционной системы Huawei, то она пока не будет доступной на смартфонах. Huawei недавно подтвердила свою приверженность использованию Android в своих мобильных устройствах. Вместе с тем, компания планирует использовать HarmonyOS для более интеллектуальных устройств (умных телевизоров, часов, колонок и т.д.)”, – подчеркивает издание.