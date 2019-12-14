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Правительство выделило 322,6 млн грн на зарплаты шахтерам

Правительство выделило 322,6 млн грн на зарплаты шахтерам

Кабинет Министров Украины принял решение выделить дополнительные 322,6 миллиона гривен на выплату заработных плат шахтерам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства 18 декабря.

«Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам», – сообщил Гончарук.

Источником поступлений средств для выплат стало перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минэкоэнерго на 2019 год.

Отметим, что это уже не первое подобное решение правительства о выделении средств на выплату зарплат шахтерам. В частности, ранее правительство внесло изменения в бюджет на 2019 для выделения 1 миллиарда гривен на зарплаты шахтерам.

По материалам hromadske.tv
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