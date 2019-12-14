Правительство выделило 322,6 млн грн на зарплаты шахтерам

Кабинет Министров Украины принял решение выделить дополнительные 322,6 миллиона гривен на выплату заработных плат шахтерам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства 18 декабря.

«Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам», – сообщил Гончарук.

Источником поступлений средств для выплат стало перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минэкоэнерго на 2019 год.

Отметим, что это уже не первое подобное решение правительства о выделении средств на выплату зарплат шахтерам. В частности, ранее правительство внесло изменения в бюджет на 2019 для выделения 1 миллиарда гривен на зарплаты шахтерам.