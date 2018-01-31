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Lufthansa не будет взимать доплату с пассажиров из-за повышения налога в Германии

Lufthansa не будет взимать доплату с пассажиров из-за повышения налога в Германии

Lufthansa не намерена взимать с пассажиров, купивших билеты до повышения налога на авиацию в Германии, доплату для компенсации увеличения ставки этого государственного сбора и покроет разницу самостоятельно, сообщил пресс-секретарь авиакомпании Борис Огурский.

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Он также отметил, что увеличение налога не означает, что по новым билетам разница будет полностью переложена на пассажиров.

«Из-за сильной конкуренции, особенно на европейском рынке, нельзя предполагать, что более высокая ставка авиационного налога будет один-в-один заложена в цену билета», — пояснил пресс-секретарь Lufthansa.

В ноябре верхняя палата парламента Германии Бундесрат поддержала инициативу правительства страны о повышении налога, который взимается с каждого вылетающего пассажира, как часть программы защиты экологии.

С 1 апреля 2020 года налог на авиабилеты на внутренние и европейские рейсы, включая рейсы в Украину (зона 1), составит 13,03 евро, на рейсы дальностью до 6000 км (зона 2) — 33,01 евро, на рейсы большей дальности (зона 3) — 59,43 евро.

По прогнозам правительства, увеличение налога на авиабилеты принесет дополнительно только в 2020 году 470 млн евро, а в пересчете на 12 месяцев дополнительные доходы составят 785 млн евро.

По материалам Avianews.com
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