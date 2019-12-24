Что сдерживает развитие финтеха в Украине (опрос)

Нехватка венчурного капитала, трудности в формировании партнерских отношений, предвзятость в пользу банков, устаревшее неблагоприятное законодательство, недостаточно развитая инфраструктура, финансовая неграмотность, отсутствие экосистемы или дефицит талантов.

Именно эти факторы, согласно опросу USAID, больше всего сдерживают развитие финтехотрасли в Украине. В исследовании применили собственную методологию для вычисления индекса взвешенных настроений (WSI) по каждому такому вопросу.

Самый высокий уровень WSI – 50% – получил вариант «устаревшее неблагоприятное законодательство». Два других препятствия также признаны важными, хотя с меньшим уровнем консенсуса – сложность в формировании партнерских отношений и отсутствие финансовой грамотности.

Дефицит талантов, по мнению респондентов, является наименее важным препятствием (WSI – 63,5%). Интересно, что нехватка венчурного капитала стала также одним из наименее важных вариантов препятствий, которые выбрали респонденты.

Среди тех, кто предоставляет услуги и решения банкам, проблемы законодательства признаны такими же важными, за ними идет проблема формирования партнерств. Однако 3-е место получил вариант «отсутствие экосистемы», после которого идет проблема недостаточно развитой инфраструктуры. Эта подгруппа воспринимает финансовую грамотность как гораздо меньшую проблему, если сравнить с результатами всей группы респондентов.

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Респондентам было предложено указать собственное мнение о самых важных законодательных изменениях, необходимых для развития финтехсектора в Украине. Из 16 предложенных вариантов наиболее востребованными изменениями считаются внедрение законодательной базы для удаленной идентификации клиентов и внедрение PSD2 правил, с WSI, что составляет 62,25% и 52,45% соответственно.

Среди тех, кто предоставляет услуги и решения банкам, результаты были очень похожими, за исключением стандартов кибербезопасности, которые эта подгруппа воспринимает как менее важные, – они были вытеснены вариантом «поощрение осуществления платежей государственными учреждениями и платежей в пользу государственных учреждений через цифровые каналы».