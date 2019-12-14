Украина открыла дополнительное направление для импорта газа

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“Оператор ГТС Украины” и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года, теперь Украина может импортировать газ по трансбалканскому газопроводу.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
Сообщается, что переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы.
Соглашение означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту поставки – из Южной Европы и Турции – через Болгарию и Румынию – в Украину и дальше в Молдову.
То есть с 1 января в межгосударственной точке “Исакча1-Орловка1” будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн куб.м в сутки.
“Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ”, – прокомментировал генеральный директор вновь созданного “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон.
Во время встречи в городе Брюссель 12 декабря 2019 года операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии принципиально согласовали текст соглашений по обеспечению реверса трансбалканским газопроводом, а именно по “Транзиту-1” в направлении Болгария-Румыния-Украина-Молдова.
В ОГТСУ отмечают, что подписанное ранее соглашение между операторами ГТС Украины и Румынии не позволяло транспортировать природный газ в реверсном направлении, а также не обеспечивало европейские правила взаимодействия, поскольку такая возможность была заблокирована действующим транзитным контрактом между НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром”.
По окончании этого контракта с 1 января 2020 года такое условие будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам.
Более того, такое соглашение создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если “Газпром” остановит транзит в Европу через территорию Украины.
Уже в ближайшие дни состоятся первые аукционы на бронирование мощностей на межгосударственной точке “Исакча1-Орловка1”.
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