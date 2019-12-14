Половину земли государственных предприятий вывели через схемы - Милованов

По подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, половину земли, которая находилась в подчинении государственных предприятий, вывели через незаконные схемы.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов на пресс-марафоне.

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«По нашим данным, в конце 90-х годов, когда только ввели мораторий на продажу земли, в государственных предприятиях было 1,5 миллиона гектаров земли в подчинении. А сейчас, по результатам инвентаризации, мы ожидаем, что будет только 600-700 тысяч гектаров. Это означает, что половина земли из государственных предприятий – исчезла», – рассказал Тимофей Милованов.

Он уточнил, что землю выделяют в пользование «в рамках закона», затем меняют ее назначение.

Милованов убежден, что подобные схемы исчезнут лишь при условии прозрачности и контроля на уровне общин. По его мнению, государственная земля перейдет в собственность местных ОТО, и уже они будут эффективно управлять своими ресурсами.

«Гоняться по схемам невозможно, потому что они всегда будут. Община должна следить за тем, что делается с ее землей. А если уж она не хозяйничает и не следит за своей землей, то это проблема самой общины. Людям следует осторожно выбирать политиков на местах», – заявил министр экономики.