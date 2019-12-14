0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 179 0

Половину земли государственных предприятий вывели через схемы - Милованов

Половину земли государственных предприятий вывели через схемы - Милованов

По подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, половину земли, которая находилась в подчинении государственных предприятий, вывели через незаконные схемы.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов на пресс-марафоне.

Читайте также: Минэкономики разрабатывает законопроект о мониторинге инвестиций

«По нашим данным, в конце 90-х годов, когда только ввели мораторий на продажу земли, в государственных предприятиях было 1,5 миллиона гектаров земли в подчинении. А сейчас, по результатам инвентаризации, мы ожидаем, что будет только 600-700 тысяч гектаров. Это означает, что половина земли из государственных предприятий – исчезла», – рассказал Тимофей Милованов.

Он уточнил, что землю выделяют в пользование «в рамках закона», затем меняют ее назначение.

Милованов убежден, что подобные схемы исчезнут лишь при условии прозрачности и контроля на уровне общин. По его мнению, государственная земля перейдет в собственность местных ОТО, и уже они будут эффективно управлять своими ресурсами.

«Гоняться по схемам невозможно, потому что они всегда будут. Община должна следить за тем, что делается с ее землей. А если уж она не хозяйничает и не следит за своей землей, то это проблема самой общины. Людям следует осторожно выбирать политиков на местах», – заявил министр экономики.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.