Половину земли государственных предприятий вывели через схемы - Милованов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, половину земли, которая находилась в подчинении государственных предприятий, вывели через незаконные схемы.
Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов на пресс-марафоне.
Читайте также: Минэкономики разрабатывает законопроект о мониторинге инвестиций
«По нашим данным, в конце 90-х годов, когда только ввели мораторий на продажу земли, в государственных предприятиях было 1,5 миллиона гектаров земли в подчинении. А сейчас, по результатам инвентаризации, мы ожидаем, что будет только 600-700 тысяч гектаров. Это означает, что половина земли из государственных предприятий – исчезла», – рассказал Тимофей Милованов.
Он уточнил, что землю выделяют в пользование «в рамках закона», затем меняют ее назначение.
Милованов убежден, что подобные схемы исчезнут лишь при условии прозрачности и контроля на уровне общин. По его мнению, государственная земля перейдет в собственность местных ОТО, и уже они будут эффективно управлять своими ресурсами.
«Гоняться по схемам невозможно, потому что они всегда будут. Община должна следить за тем, что делается с ее землей. А если уж она не хозяйничает и не следит за своей землей, то это проблема самой общины. Людям следует осторожно выбирать политиков на местах», – заявил министр экономики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцы "еврономеров" протестуют в центре Киева (видео)Вчера, 13:01 - 2826 10
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления3 ч. назад - 2035 7
Почему гривна укрепляется, а цены не падают5 ч. назад - 2137 7
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло на $460 миллионов - ГосстатВчера, 19:23 - 891 7
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вкладаОколо часа назад - 651 5
Почему гривна укрепляется, а цены не падают5 ч. назад - 2137 7
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления3 ч. назад - 2035 7
Зеленский прокомментировал покупку Vodafone азербайджанской компаниейВчера, 14:43 - 1972
ПФУ показал размер повышения пенсий с 1 декабря (инфографика)6 ч. назад - 1725 1
НБУ назвал количество проблемных банков в УкраинеВчера, 16:00 - 1668
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 856
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 797
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1058
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3260 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2992 1