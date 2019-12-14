Межбанк: все факторы будут работать в пользу гривны

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Среда продолжит тенденции первой половины недели в части роста активности клиентов на валютном рынке. По нашим прогнозам статистика торгов составит не менее $240-310 млн при совершении до 520-640 сделок.
Все основные факторы сейчас работают в пользу гривны:
1) Отличные результаты вчерашнего аукциона по размещению ОВГЗ. Было продано облигаций на сумму 11,412 млрд гривен (в том числе, бумаг в евро на 197,98 млн). Спрос был велик, что позволило Минфину снизить доходность по привлечению гривневых ресурсов до 10,90-11,78% годовых в зависимости от срока размещения и по валютным – до 2,22% годовых в евро. Сегодня по этим сделкам нерезиденты и местные инвесторы должны будут рассчитаться с государством в гривне и в евро, что увеличит продажи валюты на межбанке.
2) Разгар бюджетных платежей у компаний. Клиенты не хотят оставлять расчеты по налогам на последний день и постепенно наращивают объемы таких платежей. Это делает гривну еще более дефицитной на рынке и обеспечивает рост предложения валюты со стороны экспортеров. Поскольку недостаток гривны испытывают и импортеры – они своими покупками валюты не очень давят на рынок;
3) Поведение наличного рынка и сезон покупки новогодних подарков у населения. Граждане активно сдают валюту как для покупки подарков под Новый год, так и на опасениях ее дальнейшего падения. Это превращает наличный рынок в одного из основных поставщиков “дешевой” валюты на рынок, в том числе и через валютную позицию банков и на межбанк. Наличный рынок сейчас продолжает снижать свои котировки, чем психологически поддерживает нацвалюту.
При таком превышении предложения валюты на межбанке над спросом – главным законодателем по курсу остается НБУ, как “универсальный покупатель” на торгах излишка предложения. Именно его ценники при интервенциях сейчас практически формируют тренд по курсу на торгах.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,45 / 23,46
евро – 26,14 / 26,16
российский рубль – 0,3751 / 0,3755
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