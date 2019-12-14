Минэкономики разрабатывает законопроект о мониторинге инвестиций, который позволит блокировать инвестиции, несущие угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом в ходе пресс-марафона “Земельная реформа: какой она будет” сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

“Мы готовим законопроект о мониторинге инвестиций, он на сайте Минэкономики. Он касается не только рынка земли. Он касается всех активов, и там будет конкретный четкий механизм, который позволяет по решениям СНБО или другим решениям блокировать любые инвестиции, которые несут угрозу национальной безопасности”, – сказал Милованов.

Он отметил, что это позволит решить вопрос нацбезопасности на уровне страны.

“Именно вопрос ограничения на уровне общины, допуска или недопуска к возможности покупать или продавать землю на временно оккупированных территориях не решает вопрос того, что кто-то может выкупить много земли или много объектов, или открыть много частных компаний, которые находятся, например, возле инфраструктурных объектов и имеют какую-то критически важную функцию для государства”, – подчеркнул министр.

По его словам, законопроект уже разработан и создаст дополнительные механизмы мониторинга с точки зрения государственной безопасности.