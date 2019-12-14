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Porsche представил обновленный кроссовер модели Macan (фото)

Porsche представил обновленный кроссовер модели Macan (фото)

Немецкий автопроизводитель Porsche представил обновленный кроссовер Macan GTS.

Об этом сообщает портал Motor.

“Компания Porsche представила обновленный Macan GTS”, – говорится в сообщении.

Новинка оснащается 2,9-литровым мотором, отдача которого возросла на 20 лошадиных сил, до 380.

Сам кроссовер разгоняется с места до 100 километров в час за 4,7 секунды, что на три десятых быстрее, чем раньше. Максимальная скорость Macan GTS составляет 261 километр в час.

Продажи Porsche Macan GTS стартуют летом следующего года, однако немецкие дилеры уже начали принимать заказы на модель.

Стартовая цена автомобиля – от 77 880 евро.

По материалам УКРИНФОРМ
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