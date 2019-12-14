Porsche представил обновленный кроссовер модели Macan (фото)

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Немецкий автопроизводитель Porsche представил обновленный кроссовер Macan GTS.
Об этом сообщает портал Motor.
“Компания Porsche представила обновленный Macan GTS”, – говорится в сообщении.
Новинка оснащается 2,9-литровым мотором, отдача которого возросла на 20 лошадиных сил, до 380.
Сам кроссовер разгоняется с места до 100 километров в час за 4,7 секунды, что на три десятых быстрее, чем раньше. Максимальная скорость Macan GTS составляет 261 километр в час.
Продажи Porsche Macan GTS стартуют летом следующего года, однако немецкие дилеры уже начали принимать заказы на модель.
Стартовая цена автомобиля – от 77 880 евро.
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