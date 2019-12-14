Названы неожиданные источники загрязнения океана пластиком

Ученые из ООН назвали неожиданный список главных “поставщиков” пластикового мусора в мировой океан. Об этом пишет пресс-служба ООН в Facebook.

По оценкам специалистов, ежегодно в воды мирового океана попадают восемь миллионов тонн пластиковых отходов. При этом 90% всего этого мусора приносят воды всего 10 рек.

В список попали восемь азиатских артерий: Янцзы, Инд, Хуанхэ, Амур, Меконг, Ганг, Перл и Хай-Хэ. Еще две находятся в Африке – Нигер и Нил. Именно загрязнение этих рек пластиковыми отходами приводит к появлению островов из мусора в океане.

В мире начали активно бороться с загрязнением пластмассой. Так в марте Европарламент одобрил запрет на одноразовые пластиковые изделия. К этому в Европе планируют прийти в течение двух лет.

Ранее был найден способ переработки любых видов пластика. Также Корреспондент писал о том, что на Земле появятся гигантские зоны смерти, если не остановить глобальное изменение климата.