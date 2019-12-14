Межбанк: единственным союзником для валюты остается НБУ

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Как мы и прогнозировали в своем утреннем обзоре – вторник прошел очень активно на межбанке. Иностранцы были достаточно заметны с продажами валюты под сегодняшний аукцион по ОВГЗ, а клиенты торопились закрыть свои внешнеэкономические сделки, как только НБУ вышел на межбанк с выкупом излишков доллара.
Покупатели выжидали только до того момента, как регулятор “засветился” на торгах. Они поняли, что котировки при таком “универсальном” покупателе уже дальше вниз особо не пойдут и решили не рисковать.
Это окончательно и закрепило котировки доллара на торгах в пределах 23,46/23,48 гривен в середине дня, а справочный курс НБУ на 12:00 – на уровне 23,4722.
Сам аукцион прошел удачно для Министерства финансов. Чиновники продали всего ОВГЗ на 11,4 млрд гривен. В том числе: валютных на 197,98 млн евро и гривневых – на 6,23 млрд. Спрос превышал предложение, что позволило Минфину сбить доходность по евро – до 2,22% годовых и по гривне – до 10,90% по четырехлетним ОВГЗ и от 11,10% до 11,78% годовых – по более коротким бумагам.
Это вселяет оптимизм в дальнейшие перспективы гривны завтра, так как в среду пройдет расчет по этим бумагам и нерезиденты продолжат продавать валюту на межбанке. У гривны есть отличный шанс потеснить доллар к уровням в 23,30-23,40 гривен за доллар в ближайшее время, а единственным союзником для валюты остается НБУ. Именно его ценники на интервенциях фактически формируют курс по дню.
Спекулянты практически весь день работали в формате “в две стороны”, но особо не преуспели. Дело в том, что большого числа конечных покупателей было немного, а значит, и перепродаваться им было достаточно тяжело.
Ход торгов:
Стартовал день котировками 23,47/23,50 гривен за доллар, что сразу было ниже вчерашнего закрытия 23,49/23,515. К 11 часам доллар просел до 23,47/23,49 гривен и до 12:00 к уровню 23,46/23,48. Курс пошел бы и ниже, но Нацбанк, по информации участников рынка, активно скупал доллар через Matching и этим поддержал котировки. По нашим данным купил от $90 млн до $120 млн.
После обеда и окончательного ухода НБУ и крупных игроков с рынка – доллар на единичных сделках – просел до 23,46/23,475 к 14-15 часам и до 23,45/23,465 к концу сессии.
Главные события 17 декабря на межбанке:
1) Доллар просел с утренних 23,47/23,50 гривен до 23,45/23,465;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но, по информации участников рынка, очень активно выкупал доллар через Matching. Купил по нашим оценкам от $90 млн до $120 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,4722 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 18 декабря составил 23,469132 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,46 / 23,47
евро – 26,20 / 26,21
российский рубль – 0,3745/ 0,3748
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1155 / 1,1156
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