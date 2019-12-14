В Android 11 появится новая функция

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В Android 10 разработчики Google реализовали общесистемный тёмный режим, который оказался очень востребованным среди пользователей. Тем не менее, Google лишила тёмный режим важной функции, которая присутствовала в ранних бета-версиях. Речь идёт о функции автоматического переключения между обычным и тёмным режимами в зависимости от времени суток.
К моменту выхода стабильной версии Android 10 разработчики признали устаревшей функцию автоматического включения ночного режима. Они посчитали, что неожиданный перезапуск приложений во время того, как с ними взаимодействует пользователь, является не лучшим решением. Теперь же сетевые источники говорят о том, что данная функция может вернуться в следующей версии программной платформы Android.
Представители Google говорили о том, что от функции было решено отказаться из-за того, что она требует разрешение на отслеживание местоположения пользовательского устройства. Кроме того, даже знание точного местоположения не гарантирует того, что при расчёте времени восхода и заката Солнца не будут допускаться ошибки. Стоит отметить, что функция ночного режима Night Light была реализована ещё в Android 7.1, но принцип её работы был иным. При включённом режиме активировался специальный фильтр, снижающий долю синего цвета в спектре подсветки экрана. Уже тогда режим Night Light имел функцию автоматической активации. Однако в Android 10 от такой реализации тёмного режима решили отказаться.
Рядовым пользователям остаётся только ждать следующей версии Android, в которой стандартный и тёмный режимы смогут переключаться автоматически. В настоящее время настроить автоматическую активацию ночного режима можно с помощью стороннего приложения.
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