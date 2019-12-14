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Геймеры получат бесплатные игры к Новому году

Геймеры получат бесплатные игры к Новому году

В ожидании Нового года компания CD Projekt решила порадовать геймеров и запустила раздачу бесплатных игр на GOG.com.

В магазине можно будет взять сразу две первые игры серии Postal. Геймеры, которые не любят изометрию, смогут начать сразу с сиквела. В любом случае игрокам предлагают побывать в шкуре “Чувака”, у которого полностью поехала крыша. Протагонист вооружился всевозможным колющим, режущим и огнестрельным оружием и вышел на улицы города. Там он начнет творить всевозможный хаос.

Игры серии Postal не могут похвастаться интересным сюжетом, но критикам и геймерам полюбился забавный персонаж со своими оригниальными шутками. Создатели серии называют свою игру песочницей для бойни и бессмысленного беспредела. Первую игру серии даже запретили в десяти странах, обвинив ее в пропаганде насилия и ненависти. Но это еще больше возбудило интерес к проекту.

Возможно, игры Postal и Postal 2 не сильно подходят для празднования Нового года, но GOG решил, что в период праздников геймерам стоит вспомнить безумную классику. Обе игры уже можно забрать на страницах магазина, но следует поторопиться, ведь предложение ограничено по времени.

По материалам Комментарии
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