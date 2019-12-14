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Опубликованы рендеры консоли PlayStation 5 (фото)

Опубликованы рендеры консоли PlayStation 5 (фото)

В Интернете уже публиковались концептуальные рендеры игровой консоли Sony PlayStation 5 в нескольких вариантах. Теперь предложена ещё одна версия дизайна устройства.

На этот раз на изображениях можно видеть приставку в угловатом корпусе. В боковых частях предусмотрена перфорация для отвода тепла от кастомизированного процессора AMD и других высокопроизводительных компонентов.

Во фронтальной части корпуса можно заметить прорезь для загрузки оптических дисков. Кроме того, спереди размещена кнопка включения/выключения питания. На верхней панели красуется логотип PlayStation.

Судя по рендерам, консоль может использоваться в горизонтальной и вертикальной ориентациях. Устройство показано на изображениях в классическом чёрном цвете.

Каким будет окончательный дизайн PlayStation 5, пока не ясно. Достоверно известно, что для устройства проектируется новый контроллер с тактильной обратной связью. Консоль выйдет на коммерческий рынок в конце следующего года.

По материалам internetua.com
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