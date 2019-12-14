Bosch дебютирует с изобретением, превращающим обычные очки в «умные»

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Компания Bosch представит на январской выставке CES 2020 технологию Light Drive, которая дает новым очкам новые возможности, делая их тяжелее всего на 10 грамм. Об этом пишет New Atlas.
Система отражает свет от встроенного в линзу голографического элемента непосредственно в сетчатку глаза, проектируя оповещения, подсказки или навигационные указатели. На вид очки являются абсолютно прозрачными, когда выключены. Изображение всегда четкое, оно всегда в фокусе и достаточно яркое, чтобы его можно было хорошо видеть при дневном свете, а яркость адаптируется к уровню освещения вокруг.
Издание отмечает, что пользователь может использовать это устройство для всех тех функций, что и смарт-часы, но в случае с очками человеку даже не надо поднимать руку. Учитывая это, такие очки идеальны для водителей, мотоциклистов или велосипедистов.
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