Банки нарастили комиссионные доходы - Рожкова

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В этом году банковская система Украины работала весьма прибыльно, в частности, наблюдался значительный рост доходов банковской системы, особенно комиссионных доходов.
Об этом в ходе брифинга Национального банка Украины, посвященного презентации отчета о финансовой стабильности, сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
“Если говорить конкретно о результатах работы банковской системы, сегодня почти конец года, то стоит отметить, что она в этом году работала очень прибыльно. И не только за счет того, что формирование (международных – ред.) резервов было самым высоким за последние, наверное, 10 лет, но и потому, что мы наблюдаем значительный рост доходов банковской системы, особенно комиссионных доходов”, – сказала Рожкова.
Она добавила, что это иллюстрация того, что система уже готова не только к полноценному обслуживанию экономики, но и к кредитованию.
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