0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

Банки нарастили комиссионные доходы - Рожкова

Банки нарастили комиссионные доходы - Рожкова

В этом году банковская система Украины работала весьма прибыльно, в частности, наблюдался значительный рост доходов банковской системы, особенно комиссионных доходов.

Об этом в ходе брифинга Национального банка Украины, посвященного презентации отчета о финансовой стабильности, сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

“Если говорить конкретно о результатах работы банковской системы, сегодня почти конец года, то стоит отметить, что она в этом году работала очень прибыльно. И не только за счет того, что формирование (международных – ред.) резервов было самым высоким за последние, наверное, 10 лет, но и потому, что мы наблюдаем значительный рост доходов банковской системы, особенно комиссионных доходов”, – сказала Рожкова.

Она добавила, что это иллюстрация того, что система уже готова не только к полноценному обслуживанию экономики, но и к кредитованию.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.