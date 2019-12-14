Банки нарастили комиссионные доходы - Рожкова

В этом году банковская система Украины работала весьма прибыльно, в частности, наблюдался значительный рост доходов банковской системы, особенно комиссионных доходов.

Об этом в ходе брифинга Национального банка Украины, посвященного презентации отчета о финансовой стабильности, сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

“Если говорить конкретно о результатах работы банковской системы, сегодня почти конец года, то стоит отметить, что она в этом году работала очень прибыльно. И не только за счет того, что формирование (международных – ред.) резервов было самым высоким за последние, наверное, 10 лет, но и потому, что мы наблюдаем значительный рост доходов банковской системы, особенно комиссионных доходов”, – сказала Рожкова.

Она добавила, что это иллюстрация того, что система уже готова не только к полноценному обслуживанию экономики, но и к кредитованию.