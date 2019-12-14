Назван ТОП-10 самых дорогих смартфонов

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Китайская платформа электронной коммерции Jingdong (JD.com) составила список из 10 самых дорогих мобильных телефонов, которые из-за своей цены не могут позволить себе большинство пользователей.
Возглавляет список телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition, который был выпущен в мае 2017 года, а его доставка покупателям осуществлялась на вертолете. Смартфон стоит более 350 тыс. долларов. Интересно, будут ли распроданы запасы, ведь два с половиной года спустя он все еще есть в ассортименте магазина.
Второе место досталось еще одному телефону Vertu под названием Vertu Aster P, который был выпущен в октябре 2018 года. Позолоченная версия предлагается на JD.com за 31 тыс. долларов.
Третье место занимает новейший складной смартфон Huawei Mate X 5G, рекомендованная розничная цена которого составляет 2400 долларов, однако из-за дефицита в некоторых случаях цена на смартфон поднимается до 10 тыс. долларов. Хотя на данный момент смартфона все равно нет в наличие.
Остальные места распределились следующим образом: 4 – Vertuu Aster P, 5 – 8848 M5, 6 – Huawei Mate 30 RS Porsche, 7 – Samsung Galaxy Fold, 8 – iPhone 11 Pro Max, 9 – Oppo Find X Lamborghini, 10 – Royole Flexpai. Самая доступна модель в списке стоит около 1400 долларов. Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые надежные смартфоны.
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