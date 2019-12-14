В Украине создадут прозрачную систему земельного мониторинга

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В Украине создадут прозрачную и эффективную систему земельного мониторинга.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
“Действительно будет открыта система земельного мониторинга. Уже открыт первый земельный портал, а сейчас будет нарабатываться полноценная система земельного мониторинга, где будут все реестры интегрированы. Очень важно, чтобы с первого дня функционирования рынка земли каждый украинец, каждый фермер, каждый аграрий понимали, что происходит, кто покупает, регистрация цен, по сколько покупают, и каково действительно актуальное положение дел», – сказал Высоцкий.
Чиновник заверил, что система будет прозрачной и власть постоянно будет коммуницировать с обществом относительно хода реализации земельной реформы, обсуждать ее результаты и рассматривать инструменты для улучшения.
“Мы сделаем единый реестр аграрных предприятий, где можно будет сделать кабинет заявителя и автоматически работать быстро”, – сказал заместитель министра.
Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли запланировано на пленарную неделю 17-20 декабря.
Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли. Согласно документу, лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и с обязанностью продать участок в течение года. Также законопроект определяет максимальный объем земли в одни руки в размере 200 тыс. га.
Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано более 4,6 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта. Аграрии Украины вышли на акции протестов против запуска рынка земли.
Ранее Президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения будет принято только после всеукраинского референдума.
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