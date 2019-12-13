Skygauge Robotics представила необычный дрон (видео)

Канадская компания Skygauge Robotics представила дрон с поворотными роторами и креплением для манипулятора, датчика или другого оборудования.

Такая конструкция позволяет поддерживать центральную часть аппарата во время полета в горизонтальном или ином требуемом неизменном положении, ограничиваясь наклоном в нужную сторону одних лишь роторов, а также обеспечивает стабильную прижимающую силу для контактных работ на высоте. Основное предназначение устройства — упростить проведение разного рода инспекционных мероприятий.

Skygauge Robotics разработала дрон, который может прислонять эффектор к конструкциям, сохраняя при этом горизонтальное или иное необходимое стабильное положение на протяжении длительного времени. Решение выполнено по схеме квадрокоптера, но имеет сдвоенные поворотные роторы.

Главная особенность компоновки устройства заключается в том, что за наклоны роторов отвечают сразу два поворотных привода — благодаря этому аппарат способен и поддерживать центральную часть своего корпуса в неизменном положении, и крайне точно регулировать вектор тяги.