Skygauge Robotics представила необычный дрон (видео)

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Канадская компания Skygauge Robotics представила дрон с поворотными роторами и креплением для манипулятора, датчика или другого оборудования.
Такая конструкция позволяет поддерживать центральную часть аппарата во время полета в горизонтальном или ином требуемом неизменном положении, ограничиваясь наклоном в нужную сторону одних лишь роторов, а также обеспечивает стабильную прижимающую силу для контактных работ на высоте. Основное предназначение устройства — упростить проведение разного рода инспекционных мероприятий.
Skygauge Robotics разработала дрон, который может прислонять эффектор к конструкциям, сохраняя при этом горизонтальное или иное необходимое стабильное положение на протяжении длительного времени. Решение выполнено по схеме квадрокоптера, но имеет сдвоенные поворотные роторы.
Главная особенность компоновки устройства заключается в том, что за наклоны роторов отвечают сразу два поворотных привода — благодаря этому аппарат способен и поддерживать центральную часть своего корпуса в неизменном положении, и крайне точно регулировать вектор тяги.
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