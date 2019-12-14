Xiaomi запатентовала еще один вариант гибкого смартфона

В середине 2018 года Xiaomi подала заявку на разработку телефона с выдвижной боковой панелью, которая была опубликована в декабре 2019 года.

На патентных изображениях показано устройство, которое можно раздвинуть до формата планшета.

Согласно патенту, смартфон имеет очень тонкие рамки экрана, с левой стороны находится боковая панель, в которую встроена камера для селфи. На задней панели присутствует двойная камера.

Боковая панель не только служит для селфи-камеры, она также содержит механизм, который включает в себя гибкий экран. Вероятно, это скользящая система, хотя изображения не дают никакой ясности. Раздвигая устройство по ширине, пользователи смогут увеличить поверхность экрана вдвое.

Камеры в задней части движутся вместе с экраном. Это также относится к удлиненной рамке вокруг системы камеры. Таким образом, толщина корпуса слева остается такой же, как справа. Этот каркас обеспечивает дополнительное сцепление при извлечении устройства. Более того, он обеспечивает дополнительную прочность.

Пока неизвестно, намерены ли в Xiaomi выпустить такой смартфон в серийное производство.