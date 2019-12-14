Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,489 млн и 39,538 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 34), максимальный курс продажи доллара 23,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,34-23,35 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активных заявки по доллару на сумму 70,027 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
23,3500 – 10 000
23,3500 – 10 000
23,3500 – 10 000
23,3400 – 10 000
23,3400 – 10 000
23,3300 – 20 000
23,3300 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,3100 – 15 000
23,3400 – 23 000
23,3400 – 30 000
23,3400 – 12 000
23,3400 – 27 777
23,3500 – 30 000
23,3500 – 33 333
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,3664 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,3101 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевские «хрущевки» планируют перестроить в многоэтажки до 2040 года - КиевсоветВчера, 17:29 - 1533 13
Средств на погашение «долга Януковича» в бюджете нет - МинфинВчера, 21:39 - 1055 6
Причин для выезда заробитчан становится меньше - Нацбанк2 ч. назад - 655 5
Как будет действовать электронный чекВчера, 13:02 - 1717 5
Дубилет предлагает побороть "зарплатное рабство"2 ч. назад - 1798 4
ПФУ рассчитал среднюю зарплату украинцев в октябреВчера, 15:06 - 4111
Запуск рынка земли: в Раде рассказали, сколько будет стоить гектар5 ч. назад - 3849 1
Вакансии с зарплатой свыше 50 000 гривенВчера, 20:01 - 3615 2
Как развивался украинский IT-сектор в 2019 году: зарплаты, вакансии и налогиВчера, 16:02 - 2397
Tesla представила гигантскую солнечную батарею для домаВчера, 22:01 - 2262
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 687
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 675
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 978
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3086 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2819 1