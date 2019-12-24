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Киевлян хотят пересадить из автомобилей в автобусы

Киевлян хотят пересадить из автомобилей в автобусы

Столица должна переориентировать транспортную инфраструктуру по приоритетам, которые действуют во всех европейских странах: пешеход, велосипедист, общественный транспорт и личное авто.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

“Для того чтобы улучшить трафик в городе и сделать его комфортным, в первую очередь нужно упорядочить парковки и максимально развивать общественный транспорт, который станет основной альтернативой частному авто”, – сказал Поворозник.

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По его словам, в обоих направлениях город активно работает.

“Сейчас разрабатываем стратегию по развитию парковочного пространства в столице, которая позволит, в частности, разгрузить полосы для общественного транспорта, что даст возможность ему работать согласно графику. Улучшить качество обслуживания в пассажирском транспорте планируем через приобретение новых автобусов, троллейбусов и трамваев. Отдельно говорим о развитии метрополитена в столице. В приоритетах – строительство новых станций уже существующих линий метро и новых линий. Это будет способствовать разгрузке города от частных авто”, – отметил Поворозник.

Он добавил, что не менее важным является развитие в городе железнодорожного транспорта, для чего надо наладить работу городской электрички – это позволит разгрузить другие виды общественного транспорта.

“Сегодня этот вопрос город пытается решить совместно с «Укрзализныцей». Положительных сдвигов пока нет, поскольку у нас разные приоритеты: у города – пассажир, а у «Укрзализныци» – грузовые перевозки. Однако мы не сдаемся”, – сообщают в КГГА.

По материалам Finance.UA
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