0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Конструкторы изобрели "ходячий велосипед", похожий на робота

Конструкторы изобрели "ходячий велосипед", похожий на робота

Осенью 2014 года компания carv начала работу над адаптацией механизма Янсена к велосипеду.

Механизм Янсена – это механизм ноги, созданный кинетическим скульптором Тео Янсеном в 1980-х, который воспроизводит походку с помощью плавного вращающегося механизма.

Читайте также: Peugeot представил электрический велосипед

Компания Roy Wright стала главным его производителем. Ходячий велосипед создавали три человека в течение шести месяцев. В этом транспортном средстве 450 металлических деталей, 120 пластиковых втулок и полвелосипеда.

По материалам Хмарочос
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.