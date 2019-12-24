Конструкторы изобрели "ходячий велосипед", похожий на робота

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Осенью 2014 года компания carv начала работу над адаптацией механизма Янсена к велосипеду.
Механизм Янсена – это механизм ноги, созданный кинетическим скульптором Тео Янсеном в 1980-х, который воспроизводит походку с помощью плавного вращающегося механизма.
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Компания Roy Wright стала главным его производителем. Ходячий велосипед создавали три человека в течение шести месяцев. В этом транспортном средстве 450 металлических деталей, 120 пластиковых втулок и полвелосипеда.
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