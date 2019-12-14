Новые основания для увольнения: что предлагают депутаты

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2584 “О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения”.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Авторами проекта закона являются народные депутаты из фракции “Слуга народа”.
Целью законопроекта является совершенствование законодательства, которым регулируется вопрос прекращения трудовых отношений, что будет способствовать увеличению инвестиций в экономику Украины.
Расторгнуть трудовой договор могут разрешить:
Проектом запрещено увольнение работников по инициативе владельца ввиду:
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Законопроект также разрешит работодателю увольнять работника в случае потери к нему доверия, предупредив его о предстоящем увольнении в разумные сроки.
Срок предупреждения об увольнении зависит от времени работы у этого работодателя. Однако работнику предоставляется возможность не отрабатывать время предупреждения, а заменить его денежной компенсацией в размере двойного среднедневного заработка работника за каждый календарный день уменьшения срока.
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