Новые основания для увольнения: что предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2584 “О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения”.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Авторами проекта закона являются народные депутаты из фракции “Слуга народа”.

Целью законопроекта является совершенствование законодательства, которым регулируется вопрос прекращения трудовых отношений, что будет способствовать увеличению инвестиций в экономику Украины.

Расторгнуть трудовой договор могут разрешить:

в случае смерти, признания без вести пропавшим или объявления умершим работника или физического лица – предпринимателя;

по инициативе владельца – в случае закрытия/прекращения собственного дела ФЛП ом;

за невыполнение распоряжений работодателя или нарушение трудовых обязанностей, определенных трудовым договором, если к работнику за это ранее применялось дисциплинарное взыскание;

за нарушение обязательства по неразглашению коммерческой тайны;

за грубое нарушение работником требований охраны труда, если оно привело или создало реальную угрозу для его жизни или здоровья или людей, которые его окружают, и окружающей среды.

Проектом запрещено увольнение работников по инициативе владельца ввиду:

членства работника в профсоюзе или участия в профсоюзной деятельности в нерабочее время или, по согласию работодателя, в рабочее время;

намерения стать представителем работников или выполнения функций представителя работников;

участия в забастовке, организованной в соответствии с требованиями национального законодательства;

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обжалования действий работодателя по обвинению в нарушении трудового законодательства, или обращения в соответствующие органы;

из-за расы, цвета кожи, пола, семейного положения, семейных обязанностей, беременности и материнства, вероисповедания, политических взглядов, национальности или социального происхождения.

Законопроект также разрешит работодателю увольнять работника в случае потери к нему доверия, предупредив его о предстоящем увольнении в разумные сроки.

Срок предупреждения об увольнении зависит от времени работы у этого работодателя. Однако работнику предоставляется возможность не отрабатывать время предупреждения, а заменить его денежной компенсацией в размере двойного среднедневного заработка работника за каждый календарный день уменьшения срока.