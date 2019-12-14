Всемирный банк прогнозирует замедление украинской экономики

Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Украины в четвертом квартале 2019 года, а также в 2020 году.

Об этом экономист Всемирного банка Анастасия Головач сказала в интервью РБК-Украина.

Как отметила эксперт, по результатам первых 9 месяцев года рост экономики составил 3,9%, однако динамика ключевых отраслей украинской экономик не выглядит радостно.

“В четвертом квартале 2019 года украинская экономика может продемонстрировать определенное замедление”, – сказала Головач.

По ее мнению, те факторы, которые повлияли на высокий рост экономики в трех кварталах 2019 года, могут оказаться краткосрочными.

“Украина вряд ли сможет получить хороший урожай три года подряд. В финансовом секторе в следующем году будет уже более высокая база сравнения и темпы роста, скорее всего, будут ниже. А рост, основанный на внутреннем потреблении, в принципе не является устойчивым”, – сказала она.

Во Всемирном банке считают, что для сохранения темпов роста 2019 года Украине нужно сделать немало.

“Ключевым заданием тут является существенное увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал. Пока что их динамика не радует. К примеру, в первом полугодии этого года темпы роста снизились до 13%, втором квартале – до 8%. И сейчас в доле ВВП капитальные инвестиции занимают меньше 20%. Этого недостаточно. Поэтому государственную политику нужно сосредоточить на обеспечении более высоких темпов роста инвестиций. Это должно происходить за счет прямых иностранных и внутренних инвестиций”, – резюмировала Головач.