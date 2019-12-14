В Японии протестировали беспилотный автобус

В японском городе Осака протестовали беспилотный автобус.

Об этом сообщает The Japan Times.

“Автобусная компания в Осаке провела тестирование беспилотного автобуса”, – говорится в сообщении.

На дорогах одного из районов Осаки автобус начнет курсировать не ранее апреля 2020 года.

Несмотря на то, что в автобусе нет руля, внутри находится водитель, который сможет нажать на тормоза, когда перед транспортным средством появится препятствие или когда автобусу необходимо будет остановиться.

Дальнейшие тесты помогут выявить проблемы и повысят уровень предоставления запланированных услуг.