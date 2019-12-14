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Межбанк: НБУ будет "направлять" курс

Межбанк: НБУ будет "направлять" курс

Вторник и среда, пожалуй, будут самыми активными и интересными днями на этой неделе на валютном рынке. После вчерашнего небольшого повышения котировок на межбанке (к вечеру понедельника остановились на уровне 23,49/23,515 ) обменники вообще не среагировали на это, а вот спекулянты и крупные клиенты на межбанке несколько насторожились – “а вдруг это было “дно” по курсу и разворот рынка не за горами”.

Мы не верим пока в активное повышение курса и считаем, что вчерашнее небольшое подорожание – это просто краткосрочный эффект от “перекупки” излишков доллара регулятором на вчерашних торгах. Но экспортеры – надеются на обратное и скорее всего с утра будут пытаться попридержать валюту и осмотреться.

На поведение участников торгов во вторник будет влиять:

1) Начало периода бюджетных платежей. Компании начали платить государству по налоговым обязательствам. Это увеличивает потребность в гривне у клиентов и обеспечит рост предложения валюты на торгах у экспортеров, и сократит возможности ее покупки у импортеров;

2) Аукцион по размещению ОВГЗ и интервенции Нацбанка. Сегодня предлагаются гривневые облигации на общую сумму 6,5 млрд гривен и валютные на 100 млн евро. Интерес нерезидентов к долгим гривневым облигациям обеспечит межбанк излишком предложения валюты для обеспечения их покупки. Это будет самый главный “мотиватор” по курсу сегодняшнего дня.

По поведению НБУ без изменений. Весь излишек доллара он будет выкупать и его ценники практически смогут “направлять” курс в нужном для регулятора направлении;

3) Временной цейтнот у компаний. До 25 декабря – начала рождественских праздников в США и Европе – остается очень мало времени. Клиенты спешат закрыть свои внешнеэкономические обязательства до банковских каникул в ЕС и США. В сочетании с ростом активности нерезидентов под аукцион ОВГЗ и началом бюджетных платежей – это увеличит статистику торгов. По нашим расчетам, объем операций будет находиться в пределах до $310 млн при совершении до 640 сделок.

Мы ожидаем на 17 декабря коридор по доллару в пределах 23,40 — 23,55 гривен с усилением давления на курс в течение дня за счет эффекта аукциона по размещению ОВГЗ и периода бюджетных платежей у клиентов.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,49 / 23,51
евро – 26,18 / 26,21
российский рубль – 0,3758 / 0,3764

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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