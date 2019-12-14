Межбанк: НБУ будет "направлять" курс

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вторник и среда, пожалуй, будут самыми активными и интересными днями на этой неделе на валютном рынке. После вчерашнего небольшого повышения котировок на межбанке (к вечеру понедельника остановились на уровне 23,49/23,515 ) обменники вообще не среагировали на это, а вот спекулянты и крупные клиенты на межбанке несколько насторожились – “а вдруг это было “дно” по курсу и разворот рынка не за горами”.
Мы не верим пока в активное повышение курса и считаем, что вчерашнее небольшое подорожание – это просто краткосрочный эффект от “перекупки” излишков доллара регулятором на вчерашних торгах. Но экспортеры – надеются на обратное и скорее всего с утра будут пытаться попридержать валюту и осмотреться.
На поведение участников торгов во вторник будет влиять:
1) Начало периода бюджетных платежей. Компании начали платить государству по налоговым обязательствам. Это увеличивает потребность в гривне у клиентов и обеспечит рост предложения валюты на торгах у экспортеров, и сократит возможности ее покупки у импортеров;
2) Аукцион по размещению ОВГЗ и интервенции Нацбанка. Сегодня предлагаются гривневые облигации на общую сумму 6,5 млрд гривен и валютные на 100 млн евро. Интерес нерезидентов к долгим гривневым облигациям обеспечит межбанк излишком предложения валюты для обеспечения их покупки. Это будет самый главный “мотиватор” по курсу сегодняшнего дня.
По поведению НБУ без изменений. Весь излишек доллара он будет выкупать и его ценники практически смогут “направлять” курс в нужном для регулятора направлении;
3) Временной цейтнот у компаний. До 25 декабря – начала рождественских праздников в США и Европе – остается очень мало времени. Клиенты спешат закрыть свои внешнеэкономические обязательства до банковских каникул в ЕС и США. В сочетании с ростом активности нерезидентов под аукцион ОВГЗ и началом бюджетных платежей – это увеличит статистику торгов. По нашим расчетам, объем операций будет находиться в пределах до $310 млн при совершении до 640 сделок.
Мы ожидаем на 17 декабря коридор по доллару в пределах 23,40 — 23,55 гривен с усилением давления на курс в течение дня за счет эффекта аукциона по размещению ОВГЗ и периода бюджетных платежей у клиентов.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,49 / 23,51
евро – 26,18 / 26,21
российский рубль – 0,3758 / 0,3764
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевские «хрущевки» планируют перестроить в многоэтажки до 2040 года - КиевсоветВчера, 17:29 - 1330 9
Средств на погашение «долга Януковича» в бюджете нет - МинфинВчера, 21:39 - 840 5
Как будет действовать электронный чекВчера, 13:02 - 1591 5
"Права в смартфоне": в МВД раскрыли детали нововведения для водителейВчера, 11:47 - 1511 4
Чиновников будут штрафовать за игнорирование украинского языкаВчера, 12:49 - 605 4
Пенсия в 50: кому начнут начислять досрочные выплатыВчера, 12:01 - 4782 2
ПФУ рассчитал среднюю зарплату украинцев в октябреВчера, 15:06 - 4016
Вакансии с зарплатой свыше 50 000 гривенВчера, 20:01 - 3322 2
Запуск рынка земли: в Раде рассказали, сколько будет стоить гектар4 ч. назад - 3195
Как развивался украинский IT-сектор в 2019 году: зарплаты, вакансии и налогиВчера, 16:02 - 2320
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 661
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 663
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 966
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3073 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2803 1