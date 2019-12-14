Причин для выезда заробитчан становится меньше - Нацбанк

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В Нацбанке уверены, что украинцы внутри страны становятся богаче.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в интервью Сегодня.
Он сообщил, что с начала года по октябрь-2019 из-за границы украинские заробитчане прислали 9,7 млрд долларов. Такие показатели свидетельствуют о том, что поступления от трудовых мигрантов сейчас не сильно растут.
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“Они (поступления от трудовых мигрантов. – Ред.) приносят существенные объемы валюты, но это практически те же цифры, что и в прошлом году”, – сказал Чурий.
По его словам, в этом году переводы от трудовых мигрантов росли менее чем на 7%, а вложения иностранных инвесторов в облигации внутреннего займа (ОВГЗ) – более чем в 10 раз, если считать в долларовом эквиваленте.
“Одна из причин стабилизации поступлений от трудовых мигрантов – это как раз укрепление гривны. Номинальные доходы украинцев в гривне растут в последнее время примерно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепления гривны, за два года увеличение доходов населения составило около 60%. Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это примерно 1 к 2,5, то есть разница значительно уменьшилась. Поэтому стимулов для выезда за границу становится меньше” , – пояснил Чурий.
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