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Комитет ВРУ рекомендовал криминализировать "кнопкодавство"

Комитет ВРУ рекомендовал криминализировать "кнопкодавство"

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады рекомендовал нардепам принять во втором чтении и в целом законопроект №2148 о криминализации “кнопкодавства”.

Об этом сообщает общественное движение “Честно” в соцсети Twitter.

По этому проекту, журналисты смогут сообщать Аппарату ВРУ о зафиксированных ими фактах кнопкодавства.

Что предлагают. Законопроект определяет, что трансляции на телевидении, фото- и видеофиксация СМИ смогут фиксировать факты нарушения при рассмотрении и принятии законов в ВРУ, а именно – нарушение требований относительно личного голосования.

За голосование на заседании Верховной Рады вместо другого депутата (неличное голосование) предлагают установить уголовную ответственность.

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Наказывать “кнопкодавство” будут штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. – 85 тыс. гривен).

По материалам Finance.UA
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