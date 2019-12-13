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Межбанк: понедельник прошел "не по стандарту"

Межбанк: понедельник прошел "не по стандарту"

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно динамично, а с учетом завтрашнего аукциона по продаже ОВГЗ – даже не совсем стандартно.

Дело в том,что хотя иностранцы и были замечены с продажами валюты на межбанке – доллар по факту даже незначительно вырос за день с 23,46/23,49 гривен до 23,49/23,515 к концу сессии. А клиенты и банки уже настолько привыкли к снижению котировок перед и во время аукциона, что сегодняшний небольшой рост валюты озадачил всех.

Мы не видим в этом какой-то серьезной угрозы для гривны, а склонны списать такое поведение котировок больше на ситуативный перекос за счет чуть более активной скупки валюты регулятором, чем он мог безболезненно для курса продать рынок.

“Спячка” спекулянтов во второй половине дня и отсутствие больших объемов покупки доллара со стороны крупных импортеров – говорят в пользу нашей версии развития событий.

Ход торгов:

Стартовал день котировками 23,46/23,49 гривен за доллар, что было чуть ниже пятничного закрытия 23,485/23,495.

К 12:00 курс снизился до 23,465/23,485 гривен, а Нацбанк по информации участников рынка выкупал доллар через Matching в пределах от $30 млн до $50 млн. Это привело к росту котировок до уровня 23,49/23,51 гривен к 13 часам и до 23,50/23,525 к концу обеда.

В 15:00 доллар еще котировался по 23,50/23,525 гривен, но к завершению сессии несколько просел – до 23,49/23,515. Таким образом, в целом за день курс вырос с 23,46/23,49 гривен до 23,49/23,515.

Главные события 16 декабря на межбанке:

1) Доллар вырос с утренних 23,46/23,49 гривен до 23,49/23,515;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но по информации участников рынка выкупал доллар через Matching. Купил по нашим оценкам от $30 млн до $50 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,4809 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 17 декабря составил 23,490376 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,50 / 23,52
евро – 26,19 / 26,22
российский рубль – 0,3751 / 0,3755

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1140 / 1,1141

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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