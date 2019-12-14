Сколько стоит снять жилье на новогодние праздники

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Эксперты проанализировали, когда лучше бронировать квартиру или дом для встречи Нового года, и за сколько можно будет снять жилье на праздники.
Об этом сообщает Аналитический центр DOM.RIA
В этом году жилье на зимние праздники начали бронировать с середины ноября. Уже к концу месяца доля зарезервированных квартир составила 20%, а домов – 15% от общего количества предложений.
Большинство арендодателей продолжают сдавать жилье на срок от 2 суток и больше. Возможно этим обусловлен рост среднего чека на 10-12% по сравнению с прошлым годом.
Популярной становится тенденция бронирования за год. Отметив новогодние праздники, люди сразу резервируют тот же дом или квартиру на следующий год. В 2019 количество таких резервов выросло до 5-6%. Это в два раза больше, чем в предыдущий период. Владельцы предварительно берут плату за половину или полные сутки.
Сколько стоит аренда квартиры на Новый год 2020
Как отмечают эксперты, на Новый год по уже привычной тенденции арендодатели поднимают эту цену в 2-3 раза, а то и больше, планируя за несколько дней заработать как за две недели или месяц в обычное время.
Аренда в сутки 1- комнатной квартиры в столице сейчас в среднем обойдется в 720 грн за ночь. На Новый год ценник может подняться до 2 200 грн.
Стоимость в среднем составит до 6 600 грн.
Цена на дома:
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