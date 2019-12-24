С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатить

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В государственном бюджете на 2020 год, который уже подписал Президент, прописана минимальная зарплата на уровне 4 723 грн. Как известно, минимальная ставка единого социального взноса (ЕСВ) в Украине рассчитывается, исходя из показателя минзарплаты и составляет 22% от нее.
Фактический размер налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) зависит от группы упрощенной системы налогообложения, в которой они находятся:
ФЛП первой группы с 1 января 2020 будут платить 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ + 210,2 грн единого налога);
ФЛП второй группы – 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ + 944,6 грн единого налога);
у ФЛП третьей группы размер налогов зависит от доходов и системы, которую выберет сам плательщик. Это может быть 3% от дохода за месяц (для тех, кто платит налог на добавленную стоимость) или 5% от дохода для тех, кто не платит НДС. Размер ЕСВ для третьей группы составит 1039,06 грн в месяц.
Напомним, с 1 января 2020 года изменятся и некоторые другие ставки налогов. В частности, максимальный размер туристического сбора вырастет до 23,62 грн за ночь для внутренних туристов и до 236,15 грн за ночь для иностранных туристов. Окончательный размер туристического сбора определяют местные советы. При этом налог на недвижимость в 2020 году составит не более 70,85 грн за квадратный метр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
”Гривна точно рухнет”: эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги12 ч. назад - 73012 13
С 2021 года ВНО по математике в Украине станет обязательнымВчера, 07:00 - 3741 5
В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира (инфографика)4 ч. назад - 763 3
3 водительских ошибки, из-за которых салон слишком долго прогреваетсяВчера, 23:00 - 9078 3
Самые надежные дешевые автомобили в возрасте 2-11 лет10 ч. назад - 4457 1
”Гривна точно рухнет”: эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги12 ч. назад - 73012 13
3 водительских ошибки, из-за которых салон слишком долго прогреваетсяВчера, 23:00 - 9078 3
Самые надежные дешевые автомобили в возрасте 2-11 лет10 ч. назад - 4457 1
Владельцы Redmi Note 8 Pro начали жаловаться на «окирпичивание» смартфонов15 ч. назад - 3875
Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны Европы9 ч. назад - 2471
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 3520 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2276 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1979
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1827 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5353 3