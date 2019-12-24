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С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатить

С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатить

В государственном бюджете на 2020 год, который уже подписал Президент, прописана минимальная зарплата на уровне 4 723 грн. Как известно, минимальная ставка единого социального взноса (ЕСВ) в Украине рассчитывается, исходя из показателя минзарплаты и составляет 22% от нее.

Фактический размер налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) зависит от группы упрощенной системы налогообложения, в которой они находятся:

ФЛП первой группы с 1 января 2020 будут платить 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ + 210,2 грн единого налога);

ФЛП второй группы – 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ + 944,6 грн единого налога);

у ФЛП третьей группы размер налогов зависит от доходов и системы, которую выберет сам плательщик. Это может быть 3% от дохода за месяц (для тех, кто платит налог на добавленную стоимость) или 5% от дохода для тех, кто не платит НДС. Размер ЕСВ для третьей группы составит 1039,06 грн в месяц.

Напомним, с 1 января 2020 года изменятся и некоторые другие ставки налогов. В частности, максимальный размер туристического сбора вырастет до 23,62 грн за ночь для внутренних туристов и до 236,15 грн за ночь для иностранных туристов. Окончательный размер туристического сбора определяют местные советы. При этом налог на недвижимость в 2020 году составит не более 70,85 грн за квадратный метр.

По материалам Сегодня
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