В Украине выросла безработица (данные за ноябрь)

В ноябре 2019 года в Украине были официально зарегистрированы 288 900 безработных. Это на 29 600 больше, чем в октябре этого года (259,3 тыс).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Среди безработных:

162 100 человек – городское население;

126 800 – сельское население;

164 500 – женщины;

124 400 – мужчины.

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При этом, по данным Госстата, количество вакансий в прошлом месяце составило 80 900 Нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 4 человека.

Справка Finance.ua

С 1 декабря в связи с увеличением прожиточного уровня максимальный размер пособия по безработице в Киеве увеличился до 8408 гривен.

Чаще всего причинами безработицы являются плохое взаимодействие учебных заведений и работодателей, отсутствие знаний и квалификации, требования завышенной зарплаты и миграция.

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