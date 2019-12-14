В Украине выросла безработица (данные за ноябрь)

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В ноябре 2019 года в Украине были официально зарегистрированы 288 900 безработных. Это на 29 600 больше, чем в октябре этого года (259,3 тыс).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Среди безработных:
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При этом, по данным Госстата, количество вакансий в прошлом месяце составило 80 900 Нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 4 человека.
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