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В Китае испытали полностью автономное грузовое судно

В Китае испытали полностью автономное грузовое судно

Китайское автономное грузовое судно «Цзиньдоуюнь 0 Хао» 15 декабря 2019 года совершило первый полноценный испытательный рейс.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Государственного совета Китая, испытания судна состоялись в провинции Гуандун и были признаны полностью успешными.

Автономный транспорт позволит существенно ускорить перевозку грузов, одновременно сделав ее безопаснее. Благодаря использованию автоматизированных транспортных систем, в частности, можно будет значительно уменьшить интервалы движения.

Считается, что лучше всего автономный транспорт подойдет для работы на регулярных челночных маршрутах. Как пишет Safety4Sea, во время испытаний китайское автономное судно вышло из порта на острове Дун-ао в Чжухае и прибыло к пирсу № 1 моста «Гонконг — Чжухай — Макао» , объединяющего одноименные административные центры.

Другие подробности об испытаниях не уточняются.

Строительством «Цзиньдоуюнь 0 Хао» занималась китайская компания Yunhang Intelligent с 2017 года. Электрическое судно получило системы автоматического судовождения и дистанционного управления. По оценке разработчиков, в серийном производстве такие суда будут на 20 процентов дешевле традиционных транспортных судов.

Операционные расходы на суда типа «Цзиньдоуюнь 0 Хао» также будут ниже на 20 процентов.

По материалам bigmir.net
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