В Киеве появится услуга изготовления загранпаспорта за день, а в регионах - за три

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабмин планирует ускорить изготовление загранпаспортов.
Об этом глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал в интервью “Европейской правде”.
По его словам, правительство уже подготовило соответствующие изменения в закон. В Киеве будет доступно изготовление за один день, в других городах – за три.
“В Киеве будет изготовление паспорта за один день: сегодня оформили, завтра получили. Для областных центров это будет три рабочих дня, потому что скорее логистика не успевает. Эта услуга будет немного дороже, но стоимость будет не заоблачной”, – рассказал Соколюк.
Кроме того, старые сроки изготовления биометрики за семь и 20 дней остаются. Также появится возможность за один визит оформить ID-карту и заграничный паспорт по сниженной стоимости.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине 51% семей не имеют ни одного компьютера – исследования10 ч. назад - 1321 16
НДФЛ, ЕСВ и военный сбор объединят в один налог - Гетманцев9 ч. назад - 10624 15
Cколько и где украинцы зарабатывают в Польше - RzeczpospolitaВчера, 13:16 - 13639 7
В Украине в 2020 году хотят увеличить долю лоукостов до 45%7 ч. назад - 525 5
Может ли ФЛП для своей деятельности использовать счет физлица8 ч. назад - 4597 4
Дешевеют на глазах: какие автомобили обесцениваются быстрее всегоВчера, 21:07 - 70504 1
НДФЛ, ЕСВ и военный сбор объединят в один налог - Гетманцев9 ч. назад - 10624 15
Может ли ФЛП для своей деятельности использовать счет физлица8 ч. назад - 4597 4
Какие профессии самые перспективные - рейтинг LinkedInВчера, 19:17 - 4523
Наиболее прибыльные категории сельского хозяйстваВчера, 20:29 - 3729
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 5851 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2791 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2658 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2148 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6463 3