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В Киеве появится услуга изготовления загранпаспорта за день, а в регионах - за три

В Киеве появится услуга изготовления загранпаспорта за день, а в регионах - за три

Кабмин планирует ускорить изготовление загранпаспортов.

Об этом глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал в интервью “Европейской правде”.

По его словам, правительство уже подготовило соответствующие изменения в закон. В Киеве будет доступно изготовление за один день, в других городах – за три. 

“В Киеве будет изготовление паспорта за один день: сегодня оформили, завтра получили. Для областных центров это будет три рабочих дня, потому что скорее логистика не успевает. Эта услуга будет немного дороже, но стоимость будет не заоблачной”, – рассказал Соколюк.

Кроме того, старые сроки изготовления биометрики за семь и 20 дней остаются. Также появится возможность за один визит оформить ID-карту и заграничный паспорт по сниженной стоимости.

По материалам Европейская правда
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