В Украине отменят привязку оформления ID-карты к месту жительства

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В Украине намерены отменить привязку к месту жительства оформления первого паспорта в виде ID-карты. Об этом рассказал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.
По его словам, планируется отмена привязки оформления первой ID-карты к адресу места жительства.
“Сейчас ID выдают только по месту регистрации, а можно будет делать это где угодно. Это будет удобно тем, кто, например, зарегистрирован во Львове, а проживает в Киеве. Мы уже подготовили изменения в закон и нормативные акты, чтобы убрать это ограничение. Рассчитываю, что их примут в ближайшее время”, – добавил Соколюк.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве запустят услугу изготовления загранпаспорта за день, в областных центрах будет доступно изготовление за три дня.
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