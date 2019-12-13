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Стало известно, за чей счет "Киевгорстрой" достроит дома "Укрстроя"

Стало известно, за чей счет "Киевгорстрой" достроит дома "Укрстроя"

Холдинговая компания “Киевгорстрой” использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании “Укрстрой девелопмент”.

Об этом заявил президент Киевгорстроя Игорь Кушнир на пресс-конференции.

“За последние 10 лет в КГС накопилась нераспределенная прибыль. В то же самое время мы полагаемся на поддержку государства, КГГА, Кабинета министров и одновременно начали вести переговоры с государственными банками о кредитовании для завершения данного процесса. Мы еще не знаем, как это будет происходить”, – заявил он.

“Кушнир уточнил, что из государственного бюджета деньги на строительные работы выделяться не будут.

“Я думаю, что это будут какие-то коммерческие займы для того, чтобы запустить работу предприятий и за счет будущей прибыли закрывать расходы”, – добавил Кушнир.

Он заверил, что перекрестного финансирования строительных работ за счет средств инвесторов “Киевгорстроя” не будет.

“Инвесторы Киевгорстроя никоим образом не будут обижены. Денежные средства этих инвесторов будут направлены только на их жилые комплексы”, – заявил Кушнир.

Основным акционером ПАО “ХК “Киевгорстрой” является Киевская городская государственная администрация (80% акций). За 2018 год общество получило 27,663 млн грн чистой прибыли.

Справка Finance.ua:

  • Инвесторы жилых комплексов корпорации “Укрстрой” 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.
  • 12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что “Киевгорстрой” достроит все объекты скандального “Укрстроя”.
По материалам Економічна Правда
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