В Украине планируют внедрить виртуальное удостоверение личности

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В правительстве обсуждают возможность введения электронного удостоверения личности, то есть ID-карты в смартфоне.
Об этом в интервью “Европейской правде” заявил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.
“Мы предлагаем сделать электронное удостоверение личности, то есть ID-карту в смартфоне. Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть где этот “виртуальный паспорт” может быть использован, когда потребуется цифровая подпись и когда нужно будет предъявлять физический документ или где-то его прикладывать”, – говорит Соколюк.
По его словам, это откроет новые возможности, например, гражданин может заказать электронный паспорт – и он придет на смартфон через несколько минут.
“Не надо ждать, пока будет изготовлен пластик”, – отметил чиновник.
Он признает, что виртуальный документ все равно не будет полноценной заменой физического (например, возможность выезда за границу по ID-карте).
“Да, но будет и эмуляция – то есть и пластик, и виртуальный ID”, – добавил Соколюк.
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