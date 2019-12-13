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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,0-1,1%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,72 грн до 23,50 грн (-1,0%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 23,71/23,73 до 23,47/23,49 (-1,0%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,57/23,81 до 23,31/23,55 (-1,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, тренд на устойчивое снижение доллара на межбанке длится с 25 октября. За это время доллар снизился с 25,27 грн до 23,48 грн, или на 7%.

“Стоит отметить равномерность этого тренда: доллар за это время терял около 1% каждую неделю. Это говорит об устойчивости текущей динамики, и является свидетельством того, что укрепление гривны может быть продолжено”, – прогнозирует Иосуб.

С его слов, на начавшейся неделе стоит ожидать снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 23,2-23,3 грн, а наличный доллар в банках – около 23,1/23,3 грн.

По материалам Finance.UA
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