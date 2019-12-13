В ГМС не будут требовать выхода из другого гражданства, чтобы получить украинский паспорт

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В Государственной миграционной службе разрешат гражданам иметь два паспорта, но «единственное гражданство» останется в Конституции Украины.
Об этом в интервью «Европейской правде» рассказал глава ГМС Максим Соколюк.
«Конституционная норма о «единственном гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», – сказал Соколюк.
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Он уточнил, что будут действовать определенные ограничения в отношении стран миграционного риска. По словам главы ГТС, ограничения будут действовать, в частности, относительно Российской Федерации.
«Двойное гражданство – это в некотором роде программа иммиграции в Украину… Но лозунгов «Приезжайте!» недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы их поощряло это сделать», – добавил он.
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