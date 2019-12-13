Вакансии с зарплатой свыше 50 000 гривен

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В пятерку вакансий с самым высоким денежным вознаграждением вошли: Media buyer, traffic manager, стюардесса.
Об этом сообщает портал hh.ua.
Заработная плата от 65 000 грн – стюарды и стюардессы. В обязанности входят поддержка контроля порядка и чистоты на борту самолета, встреча и размещение гостей, обязательное знание иностранных языков.
Заработная плата от 70 000 грн – директор на производстве. Обязанности: полное обеспечение работы производства и выполнения его показателей, увеличение качества продукции при снижении себестоимости, контроль за работой оборудования и запуск новой продукции.
Заработная плата от 80 000 грн – ведущий агроном. Обязательное знание постановлений, распоряжений, приказов, других руководящих и нормативных документов вышестоящих и других органов, касающихся вопросов сельскохозяйственного производства и производственно-хозяйственной деятельности подразделения (фермы, сельскохозяйственного участка).
Заработная плата от 90 000 грн – разработчики игр: разработка, оптимизация и внедрение нового функционала, рендеринг и моделирование. Наличие всех умений гарантирует высокую зарплату. Обязательное знание английского языка и как минимум 5 лет опыта работы.
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