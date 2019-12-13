Вакансии с зарплатой свыше 50 000 гривен

В пятерку вакансий с самым высоким денежным вознаграждением вошли: Media buyer, traffic manager, стюардесса.

Об этом сообщает портал hh.ua .

Заработная плата от 65 000 грн – стюарды и стюардессы. В обязанности входят поддержка контроля порядка и чистоты на борту самолета, встреча и размещение гостей, обязательное знание иностранных языков.

Заработная плата от 70 000 грн – директор на производстве. Обязанности: полное обеспечение работы производства и выполнения его показателей, увеличение качества продукции при снижении себестоимости, контроль за работой оборудования и запуск новой продукции.

Заработная плата от 80 000 грн – ведущий агроном. Обязательное знание постановлений, распоряжений, приказов, других руководящих и нормативных документов вышестоящих и других органов, касающихся вопросов сельскохозяйственного производства и производственно-хозяйственной деятельности подразделения (фермы, сельскохозяйственного участка).

Заработная плата от 90 000 грн – разработчики игр: разработка, оптимизация и внедрение нового функционала, рендеринг и моделирование. Наличие всех умений гарантирует высокую зарплату. Обязательное знание английского языка и как минимум 5 лет опыта работы.

Справка Finance.ua:

Согласно опросу Research & Branding Group достаточный минимум средств к существованию украинцев составляет 19 275 грн.

Как показывает аналитика портала OLX Работа, во II полугодии 2019 года профессия продавца стала самой популярной рабочей профессией по количеству вакансий.

Согласно аналитике портала work.ua в Украине самые высокие зарплаты достаются жителям столицы.

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