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Вакансии с зарплатой свыше 50 000 гривен

Вакансии с зарплатой свыше 50 000 гривен

В пятерку вакансий с самым высоким денежным вознаграждением вошли: Media buyer, traffic manager, стюардесса.

Об этом сообщает портал hh.ua.

Заработная плата от 65 000 грн – стюарды и стюардессы. В обязанности входят поддержка контроля порядка и чистоты на борту самолета, встреча и размещение гостей, обязательное знание иностранных языков.

Заработная плата от 70 000 грн – директор на производстве. Обязанности: полное обеспечение работы производства и выполнения его показателей, увеличение качества продукции при снижении себестоимости, контроль за работой оборудования и запуск новой продукции.

Заработная плата от 80 000 грн – ведущий агроном. Обязательное знание постановлений, распоряжений, приказов, других руководящих и нормативных документов вышестоящих и других органов, касающихся вопросов сельскохозяйственного производства и производственно-хозяйственной деятельности подразделения (фермы, сельскохозяйственного участка).

Заработная плата от 90 000 грн – разработчики игр: разработка, оптимизация и внедрение нового функционала, рендеринг и моделирование. Наличие всех умений гарантирует высокую зарплату. Обязательное знание английского языка и как минимум 5 лет опыта работы.

Справка Finance.ua:

  • Согласно опросу Research & Branding Group достаточный минимум средств к существованию украинцев составляет 19 275 грн.
  • Как показывает аналитика портала OLX Работа, во II полугодии 2019 года профессия продавца стала самой популярной рабочей профессией по количеству вакансий.
  • Согласно аналитике портала work.ua в Украине самые высокие зарплаты достаются жителям столицы.

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По материалам Finance.UA
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