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Пенсия в 50: кому начнут начислять досрочные выплаты

Пенсия в 50: кому начнут начислять досрочные выплаты

Право на досрочную пенсию в Украине имеют матери детей-инвалидов, воспитывавшие их до шести лет.

Об этом сообщают в ПФУ.

Условия выплат – женщинам, которым исполнилось 50 лет, при условии наличия 15-летнего трудового стажа, будет начисляться минимальная пенсия.

Какие документы нужны:

  • удостоверение получателя соцпомощи, справку из органа, назначающего пособие за весь период начисления средств;
  • выписка из акта осмотра МСЭК и медицинское заключение учреждения здравоохранения, подтверждающее, что ребенок действительно инвалид с детства;

Как проверить свой страховой стаж

  • из документов ребенка необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

К числу детей с инвалидностью с детства относятся подростки с инвалидностью в возрасте до 16 лет.

Справка Finance.ua:

  • С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии: размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 1564 до 1638 грн; размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 380 грн.
  • Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста. По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен. Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и пожилым людям будет повышение для пенсионеров 75+, далее – 70+ лет.
По материалам Finance.UA
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