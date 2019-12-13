Пенсия в 50: кому начнут начислять досрочные выплаты

Право на досрочную пенсию в Украине имеют матери детей-инвалидов, воспитывавшие их до шести лет.

Об этом сообщают в ПФУ .

Условия выплат – женщинам, которым исполнилось 50 лет, при условии наличия 15-летнего трудового стажа, будет начисляться минимальная пенсия.

Какие документы нужны:

удостоверение получателя соцпомощи, справку из органа, назначающего пособие за весь период начисления средств;

выписка из акта осмотра МСЭК и медицинское заключение учреждения здравоохранения, подтверждающее, что ребенок действительно инвалид с детства;

из документов ребенка необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

К числу детей с инвалидностью с детства относятся подростки с инвалидностью в возрасте до 16 лет.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии: размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 1564 до 1638 грн; размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 380 грн.