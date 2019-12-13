Пенсия в 50: кому начнут начислять досрочные выплаты

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Право на досрочную пенсию в Украине имеют матери детей-инвалидов, воспитывавшие их до шести лет.
Об этом сообщают в ПФУ.
Условия выплат – женщинам, которым исполнилось 50 лет, при условии наличия 15-летнего трудового стажа, будет начисляться минимальная пенсия.
Какие документы нужны:
К числу детей с инвалидностью с детства относятся подростки с инвалидностью в возрасте до 16 лет.
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